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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 13:14 BJT

路透基点：正崴精密80亿台币五年期贷款吸引16家银行参贷--TRLPC

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正崴
精密工业股份有限公司的80亿台币(2.51亿美元)五年期循环信贷，在一般
银团阶段已经吸引16家银行参贷。
    
    消息人士称，现在正敲定额度分配情况。
    
    台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，贷款利率为较三个月或六个月台北
金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。最高
前端费为12个基点。
    
    筹得资金将用于为2013年3月签订的80亿台币三年期贷款提供再融资
，以及运营资本。
    
    正崴精密成立于1986年，生产计算机和手机零部件。(完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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