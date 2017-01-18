路透基点：正崴精密80亿台币五年期贷款吸引16家银行参贷--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾正崴 精密工业股份有限公司的80亿台币(2.51亿美元)五年期循环信贷，在一般 银团阶段已经吸引16家银行参贷。 消息人士称，现在正敲定额度分配情况。 台湾银行是唯一牵头行兼簿记行，贷款利率为较三个月或六个月台北 金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%。最高 前端费为12个基点。 筹得资金将用于为2013年3月签订的80亿台币三年期贷款提供再融资 ，以及运营资本。 正崴精密成立于1986年，生产计算机和手机零部件。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。