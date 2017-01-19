台湾货币市场：1月19日和本提存期资金预期变化一览表

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月19日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6,262.80亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)980.8亿台币，分别为： 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 529.00亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共71.556915亿台币。 1/20 101甲2期5息 13亿台币 1/20 103甲2期3息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期18息 14.1225亿台币 1/22 105甲2期1息 4.125亿台币 1/23 104甲2期2息 6.36044亿台币 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/20：阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)发行30年期美元计价债券， 金额 为8.85亿美元。 --01/23：凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币，18日标售。 --01/24：中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿台币，期限91天期。23日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017