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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：1月19日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月19日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单6,262.80亿台币。
    
    紧缩因素：     
    --央行料将发行定存单。 
    
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    **宽松因素：
    --央行存单到期 共2兆(万亿)980.8亿台币，分别为：   
        01/20            1,135.50亿台币
        01/23            4,004.00亿台币
        01/24            2,070.00亿台币
        01/25            1,234.50亿台币
        01/26            1,738.50亿台币
        01/27            2,333.50亿台币
        01/30                8.00亿台币
        01/31            4,050.80亿台币
        02/01            2,086.50亿台币
        02/02              529.00亿台币
        02/03            1,790.50亿台币
   注*表更新。
    
    --公债付息共71.556915亿台币。
    1/20     101甲2期5息        13亿台币
    1/20     103甲2期3息  3.948975亿台币
    1/22     88甲3期18息   14.1225亿台币
    1/22     105甲2期1息     4.125亿台币
    1/23     104甲2期2息   6.36044亿台币
    1/28      99甲2期7息     13.50亿台币
    1/28     102甲3期4息     10.50亿台币
    1/29     103甲3期3息      6.00亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --01/20：阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)发行30年期美元计价债券， 金额
为8.85亿美元。
    --01/23：凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。    
    --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币，18日标售。
    --01/24：中国输出入银行发行40亿台币金融债券。
    --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿台币，期限91天期。23日标售。  
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
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