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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 14:27 BJT

澳洲股市：收低，受美国部分类股下滑影响

澳洲金融股下跌，“四大”银行中除了澳洲联邦银行，其它三家触及逾四周最低点，跌幅在0.7%-1%不等。

保健巨头CSL Limited 收跌1.1%，为连续第三个交易日下跌。

澳洲航空 最多挫跌3.7%，录得10周来最大跌幅。

另一方面，金价上涨接近八周高点令避险资产受到提振，带动ASX All Ordinaries Gold指数 一度上涨2.5%，处于两个月最高水平。

油气巨头Santos Limited 和伍德塞德石油 分别涨2%和1.2%，因美元走软刺激油价上涨。(完)
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