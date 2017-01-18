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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 14:22 BJT

日本股市：收盘受日圆贬值提振而上涨，市场静待叶伦发表谈话

东证股价指数 上涨0.3%至1,513.86点，JPX-日经400指数 上涨0.4%至13,563.75点。

美元兑日圆 上涨0.6%至113.32，之前触及七周低点112.57。

投资者等待美联储主席叶伦的讲话，以期寻找有关利率和经济前景的线索。(完)
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