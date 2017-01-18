香港个股：东方海外盘中涨近12%，惟公司称不适合对谣言及猜测作回应

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透香港1月18日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周三盘初股价一度涨近12%，因有报导指中远海运集团等参与竞购东方海外；惟公司方表示，不适合对各种谣言及猜测作回应。
东方海外企业传讯部有关人士在回复路透电邮查询时称，在过去一年，业内环境及形势经历多个转变，还不时传出对业内营运商不同的传言及惴测性的报导，其中包括东方海外。
“我们了解现时坊间对业内环境及形势众说纷纭，但在现时情况下，我们并不适合对各种的谣言及猜测作出回应。”该人士称。
据中国国内媒体财新网报导，中远海运集团将参与收购香港最大航企东方海外，参与竞标的还有长荣海运 和法国达飞轮船两家公司。
东方海外周三盘初一度涨近12%，触及43.9港元，为自2015年5月以来新高。香港时间14:26，该股升7.77%，报42.3港元。
去年4月，达飞轮船、中远海运、长荣海运 及东方海外组建“大洋联盟”（Ocean Alliance），这个新联盟将拥有350艘集装箱船舶的船队，并计划于2017年4月开始运作，首次合作期限为五年。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。