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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 14:40 BJT

香港个股：东方海外盘中涨近12%，惟公司称不适合对谣言及猜测作回应

路透香港1月18日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周三盘初股价一度涨近12%，因有报导指中远海运集团等参与竞购东方海外；惟公司方表示，不适合对各种谣言及猜测作回应。

东方海外企业传讯部有关人士在回复路透电邮查询时称，在过去一年，业内环境及形势经历多个转变，还不时传出对业内营运商不同的传言及惴测性的报导，其中包括东方海外。

“我们了解现时坊间对业内环境及形势众说纷纭，但在现时情况下，我们并不适合对各种的谣言及猜测作出回应。”该人士称。

据中国国内媒体财新网报导，中远海运集团将参与收购香港最大航企东方海外，参与竞标的还有长荣海运 和法国达飞轮船两家公司。

东方海外周三盘初一度涨近12%，触及43.9港元，为自2015年5月以来新高。香港时间14:26，该股升7.77%，报42.3港元。

去年4月，达飞轮船、中远海运、长荣海运 及东方海外组建“大洋联盟”（Ocean Alliance），这个新联盟将拥有350艘集装箱船舶的船队，并计划于2017年4月开始运作，首次合作期限为五年。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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