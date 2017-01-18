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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 14:54 BJT

台湾股市：收盘小跌，农历年前料维持平稳走势

路透台北1月18日 - 台湾股市周三收盘小跌。分析师表示，台股走势平稳，类股表现各
异，惟对大盘的影响不大，估计农历年前台股都将会是平稳的盘势。
    
    台湾加权股价指数 收跌0.13%，至9,341.97点；今日成交初值 为765.
13亿台币，上交易日修正后为588.79亿。
    
    兆丰投顾一位不愿具名分析师认为，农历年前指数涨跌空间不大，〞现在是选股不选市
。〞
    
    台湾今年农历春节假期为1月27日至2月1日。台股将在1月24日封关，1月25-26日仅进行
 股款交割。
    
    分析师指出，目前美股走势震荡，但短期看并没有重挫风险，预料对台股影响中性。今
日台股大型塑化股走弱，但电子股和低基期的传统产业股有转强现象，预料在大盘没有表现
机会之下，类股将采轮动态势。预估明日台股指数区间在9,280-9,380点。    
    
    塑胶化工类指数 今日收跌1.18%；纺织纤维类指数 则收升1.57%，电机机
械类指数 亦收升1.08%。
      
    本地时间14:33，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 涨0.41%
。(完)
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