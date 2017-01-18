台湾股市：收盘小跌，农历年前料维持平稳走势

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透台北1月18日 - 台湾股市周三收盘小跌。分析师表示，台股走势平稳，类股表现各 异，惟对大盘的影响不大，估计农历年前台股都将会是平稳的盘势。 台湾加权股价指数 收跌0.13%，至9,341.97点；今日成交初值 为765. 13亿台币，上交易日修正后为588.79亿。 兆丰投顾一位不愿具名分析师认为，农历年前指数涨跌空间不大，〞现在是选股不选市 。〞 台湾今年农历春节假期为1月27日至2月1日。台股将在1月24日封关，1月25-26日仅进行 股款交割。 分析师指出，目前美股走势震荡，但短期看并没有重挫风险，预料对台股影响中性。今 日台股大型塑化股走弱，但电子股和低基期的传统产业股有转强现象，预料在大盘没有表现 机会之下，类股将采轮动态势。预估明日台股指数区间在9,280-9,380点。 塑胶化工类指数 今日收跌1.18%；纺织纤维类指数 则收升1.57%，电机机 械类指数 亦收升1.08%。 本地时间14:33，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 涨0.41% 。(完)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。