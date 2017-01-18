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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 14:41 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元收复部分失地

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* 英镑/美元跌0.67%，美元/日圆涨0.6%，欧元/美元跌0.29%，澳元/美元跌0.32%

* 新西兰元/美元跌0.22%，美元/坡元涨0.36%，美元/离岸人民币涨0.25%，美元/在岸人民币涨0.07%

* 日股日经指数涨0.43%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.39%，美国原油期货涨0.4%，以美元计的现货金跌0.39%，美国10年期公债收益率报2.35%

* 美联储理事布雷纳德警告，特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险

* 中国70城房价指数同比涨幅15个月来首降，拐点已现热点楼市熄火

(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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