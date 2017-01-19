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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 14:47 BJT

表格：外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止连两日买超

路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前
连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。

      三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。
             
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      1/19      -30.69         -27.04
      1/18      +19.99r        +18.59r
      1/17      +34.18r        +33.53r
      1/16      -58.33         -61.26r
      1/13      +10.75          +9.59r
      1/12     +103.89r        +91.41r
      1/11      +36.47         +25.42r
      1/10      +32.83         +19.36r
      1/9        +9.84          +3.55r
      1/6       +25.83r        +30.33r
      1/5       +28.57         +40.38r
      1/4        +0.71r         +5.90r
      1/3        -1.07r         +8.89r
    本月累计   +212.96        +198.66

     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
      12月      +19.43r        -31.98r
      11月     -961.95        -856.96r
      10月      -18.59r         +9.14r
       9月      +24.84        -152.81r
       8月     +710.34        +524.54r
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r

      2016年    外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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