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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 15:33 BJT

台湾债市：指标五年券106/2殖利率反弹收升，获利了结卖压出笼

* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼
    * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补
    * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83%

    路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今
日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收
升。
    
    他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘
，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。
    
    〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。
    
    央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得
标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 
 
    〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
    
    他们也认为，本期公债由发行前交易的高位--0.94%明显下行至今，殖利率已明显下行，但今年美国还有
升息议题，市场认为追低的风险偏高，追价意愿有限。
    
    交易员预估，明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.79-0.83%。 
          
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                   +2.00      0.8100      0.7830-0.8100%       111.5
   
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 30  105/10                 没有成
                                交
 20   105/9                 没有成
                                交
 10  105/11                1.1635%
  5  105/13                0.8150%
  2   106/1                0.5600%
 (完)  

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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