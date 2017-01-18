人民币衍生品：境内美元掉期曲线大幅抬升，因节前人民币流动性紧张

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
离岸人民币流动性已经明显缓和，离岸美元掉期曲线继续下移。离岸美元/人民币一年期掉期点 与境内一年期掉期点 点差已经收窄至1,500点左右，较年初高峰已下降近一半。
“临近春节，备付和提现需求太大了，企业要缴税、发年终奖什么的，境内人民币流动性非常紧张，掉期就跟着往上走。”一外资行交易员称。
他并表示，按当前境内美元/人民币隔夜掉期点40点的报价来测算，隔夜人民币隐含利率为16%左右。
北京时间15:13，境内美元/人民币一周期掉期 报190点，一个月期 报205点，一年期 报940点，较上周五分别涨630.77%、涨51.85%和涨23.68%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.675/4.925，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.250/4.550，较上周五小升。
离岸美元/人民币一年期掉期点 报2,506/2,548，对应远汇 报7.0661/7.0701元，而在岸一年期掉期点 报在940/1,050，在岸的同期远汇 报6.9415/6.9488元，两地一年期掉期点价差为1,566点。
中国央行公开市场周三单日净投放创历史新高，但银行间货币市场仍供不应需，短期资金价格走高。交易员称，本周以来缴税缴准及春节取现等因素叠加，资金需求高峰已至，市场还在观望MLF续做情况，期待央行继续补充流动性。
人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透首尔5月25日 - 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，鉴于新总统仍在制定政 策方向，央行处于观望模式。 以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)： 2016年 6月 9日 调降25个基点至1.25% 2015年 6月11日 调降25个基点至1.50% 2015年 3月12日 调降25个基点至1.75% 2014年10月15日 调降25个基点至2.00% 2014年 8月14日 调降25个基点至2.25% 2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50% 2012年10月11日 调降25个基点至2.75% 2012年 7月12日 调降25个基点至3.00% 2011年 6月10日 调升25个基点至3.25% 2011年 3月10日 调升25个基点至3.00% 2011年 1月13日 调升25个基点至2.75% 2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。