亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑

国际油市：油价上涨，因预期OPEC将延长减产协议
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。
一位驻东京的经纪商表示，供应忧虑料将在可预计的未来一段时间给橡胶市场带来主要支撑。
东京6月期胶 <0#2JRU:>收升1.2日圆，报每公斤300.9日圆，部分也得益于美元兑日圆的小幅反弹。
上海主力5月期胶 下跌25元人民币，收报每吨21,295元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月期胶 最新报每公斤219.90美分，上涨1.1美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/高琦)
路透新加坡5月25日 - 石油输出国组织(OPEC)即将召开会议之际，油价周四上涨。此次会议上OPEC料会延长减产协议至2018年，在今年上半年的六个月减产基础上，至少延长九个月。
路透上海5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较 上日微跌0.05%至92.12，再创有记录以来新低；SDR篮子指数微升至93.42，BIS篮子指数微跌至93.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.86%，SDR篮子指数跌2.18%，BIS指数跌3.29%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点 币 数 人民币 6.8695 63 欧元 7.7199 -95 日圆 6.1637 17 港元 0.882 8.8 英镑
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。