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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 15:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑

一位驻东京的经纪商表示，供应忧虑料将在可预计的未来一段时间给橡胶市场带来主要支撑。

东京6月期胶 <0#2JRU:>收升1.2日圆，报每公斤300.9日圆，部分也得益于美元兑日圆的小幅反弹。

上海主力5月期胶 下跌25元人民币，收报每吨21,295元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月期胶 最新报每公斤219.90美分，上涨1.1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/高琦)
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