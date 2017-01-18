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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 15:32 BJT

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘

“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。

LME其他基本金属中，期镍 涨0.4%，报每吨10,200美元，期铝 近持平于每吨1,797美元。

期锌 跌1%，报每吨2,743美元。

沪铜 跌1.5%，报每吨46,600元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍)
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