《汇市简讯》英镑/美元的非理性繁荣期或已结束

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* 周二特雷莎梅讲话后，空头回补推动英镑/美元上涨0.04美元至1.2416美元

* 英镑/美元创出1998年以来最大单日涨幅。1.2416接近55日移动均线切入位

* 仓位大幅调整给英镑空头以更好价位出手的机会

* 1.20是英镑空头的目标位之一(1.1983是周一所及低点)

* 1.2322是自周二触及高位之后跌至的低点，略低于1.2015-1.2416走势的23.6%回档位