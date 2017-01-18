台湾汇市：台币微收升，进口商买汇趋增及午后外资转汇出收敛涨幅

* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一度大升1.93角来到31.410，创逾三个月盘中新高，前高为2016年10月6 日的31.340。终场台币则仅小幅收高，反观韩元兑美元 今收涨0.7%报1,166.7， 上日收报1,174.5。 台湾股市 周三微收跌。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超17.45亿台币， 连两个交易日共买超51.63亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日小幅增加，目前一个月美元/台币远汇 报31.453/31.494，上日收在3 1.278。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.450-31.650。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.586 31.603 31.410-31.600 31.500 7.71 5.57 司 元太外汇经纪公 31.588 31.604 31.436-31.600 31.440 4.92 2.55 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.210/-0.190 -0.205/-0.170 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)