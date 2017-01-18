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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 16:43 BJT

台湾汇市：台币微收升，进口商买汇趋增及午后外资转汇出收敛涨幅

* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨
    * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出
    * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650

    路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称，
反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中
高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进
一步走向指引。 
    
    他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强，
出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其
是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。

    〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。
    
    交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而
亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美
元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。
    
    周三台币盘初一度大升1.93角来到31.410，创逾三个月盘中新高，前高为2016年10月6
日的31.340。终场台币则仅小幅收高，反观韩元兑美元 今收涨0.7%报1,166.7，
上日收报1,174.5。
    
    台湾股市 周三微收跌。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超17.45亿台币，
连两个交易日共买超51.63亿台币。 
        
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日小幅增加，目前一个月美元/台币远汇 报31.453/31.494，上日收在3
1.278。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.450-31.650。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.586    31.603  31.410-31.600  31.500    7.71       5.57
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.588    31.604  31.436-31.600  31.440    4.92       2.55
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.050              -0.055/-0.040
 美元/台币六个月期        -0.210/-0.190              -0.205/-0.170
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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