全球贵金属：1月17日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

《全球重要经济事件一览表》--5月25日-6月1日
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
路透1月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓较上周五持平 ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月17日 25,976,712.5 1月13日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月17日 338,356,236.2 1月13日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 侯雪苹；审校 张荻)
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/25 深 科锐国际 300662 4,500 6.55 22.97 中信建投 5/31 5/25 深 科蓝软件 300663 3,286 7.27 22.99 海通证券 5/31 *5/31 深 飞鹿股份 300665 不超1,900 10.13 22.95 德邦证券 6/2 6/1 沪 中马传动 732767 5,333 11.19 22.98 九州证券 6/5 6/1 沪 惠发股份 732536 3,000
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。