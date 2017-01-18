机构观点：台股有望挑战万点，原物料和金融股前景看好--华南永昌投信

路透台北1月18日 - 台湾华南金控 旗下子公司华南永昌投信副总经理吕大伟周三称，今年上半年台股指数有望挑战万点大关，最高会看到10,200点；投资策略则应布局与通膨相关的类股，包括原物料、金融及塑化等类股。

他是在华南金控举办的2017年台股展望投资说明会上做出上述表述。出席同一场合的华南金董事长吴当杰亦称，由于台股具高现金殖利率及上市柜公司重视公司治理等优势，基于资产配置考量，今年将会加码台股。

“今年台股还是走多头行情，指数不易跌破9,000点大关，上半年指数高点暂看10,200点，”吕大伟称。

他预计，特朗普上任不致对台股造成太大的影响，且对今年上半年的全球经济表现仍非常乐观，预估明年全球经济成长率将逐步往上，并持续看好美国和新兴市场。

他认为，今年全球将从过去的通缩循环转为通膨循环，换言之，接下来通膨将增温，而在通膨循环之下，除持续看好半导体类股外，投资人未来的投资策略应该是：布局与通膨相关的股票，而看好的类股则有原物料类股、金融股、工业类股及非民生必须消费类股等。

他指出，通膨回升相伴到来的升息措施，将带动银行利差扩大，金融股最坏的时期已经过去。

吴当杰则表示，台股亦是全球股市的一环，去年台股指数上涨11%，表现虽不及美股表现好，但也不弱；且从外资的资金移动观察，外资未大举撤离显示其对台股仍充满信心，因台股有其优势，尤其是依然为高现金殖利率的市场之一。

〞今年(台股部位)一定会比去年增加，因为当我们的资金越来越多时，资金必须做最有效的运用。〞他说。