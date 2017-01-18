欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅

资产管理公司GAM投资组合主管Larry Hatheway称，该讯息受到欢迎，因为其寻求解决方案，而非对抗。但对于谈判将走向何方，仍有很大的不确定性。

“我认为英镑不太可能持续反弹，”他说。“我觉得不久就会再度挑战1.20美元，1.15水平也不是不可能，但不会是我们在去年下半年所见的(英镑的)那种颓势。”

英镑全面回落，兑欧元跌0.5%至0.8676。周二曾触及0.8627，周一则曾跌至0.8853。(完)

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