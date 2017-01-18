欧洲汇市：英镑回落，上日录得1998年来最大单日涨幅

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
资产管理公司GAM投资组合主管Larry Hatheway称，该讯息受到欢迎，因为其寻求解决方案，而非对抗。但对于谈判将走向何方，仍有很大的不确定性。
“我认为英镑不太可能持续反弹，”他说。“我觉得不久就会再度挑战1.20美元，1.15水平也不是不可能，但不会是我们在去年下半年所见的(英镑的)那种颓势。”
英镑全面回落，兑欧元跌0.5%至0.8676。周二曾触及0.8627，周一则曾跌至0.8853。(完)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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