欧元债市：比利时天量发债，引领欧债收益率走升

周二的发债是比利时有史以来最大的银团发债。

意大利财政部周二称已委托五家银行安排发行，这将是意大利评级上周遭调降后首次测试市场需求。

周三在比利时10年期公债走势的带领下，欧元区公债收益率普遍上涨1-3个基点。10年期比利时公债收益率和意大利公债收益率分别上升3个基点和2个基点，达到0.66%和1.92%。

两年期德国公债收益率上升1个基点至负0.73%，远离2016年12月创下的纪录低点负0.836%。（完）

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