重温稿-《中国新债预测》国开行3/7/20年债预测均值3.58%/3.91%/4.03%

* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%，投标倍数分别为2.92倍、3.78 倍、3.55倍、2.35倍和2.11倍。 中国央行公开市场周三单日净投放创历史新高，一度提振市场情绪，早盘国债期货向好 现券收益率小跌。不过在资金面紧势有增无减得到确认后，收益率转为震荡上涨。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、七、20年最 新收益率为3.6223%、3.9100%和4.0160%。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：1月19日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/23 起息日 3年：2016年10月20日； 7/20年：1月9日 分销期 1/20-1/23 上市日 1/25 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)