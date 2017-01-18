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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行3/7/20年债预测均值3.58%/3.91%/4.03%

* 招标品种：国开行3/7/20年增发债
    * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元
    * 招标时间：1月19日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15%
    * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03%

    路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期
固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能
否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。
    
    北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种，
“农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不
会更惨。”
    
    中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益
率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%，投标倍数分别为2.92倍、3.78
倍、3.55倍、2.35倍和2.11倍。 
    
    中国央行公开市场周三单日净投放创历史新高，一度提振市场情绪，早盘国债期货向好
现券收益率小跌。不过在资金面紧势有增无减得到确认后，收益率转为震荡上涨。 
        
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、七、20年最
新收益率为3.6223%、3.9100%和4.0160%。
    
    上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 
和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。

    具体发行条款如下：

                  2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 
    期限/计息方式   3/7/20年固息
    招标时间        3/7/20年：1月19日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1/23
    起息日          3年：2016年10月20日；
                    7/20年：1月9日
    分销期          1/20-1/23
    上市日          1/25
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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