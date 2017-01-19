重温稿-台湾货币市场：大行态度松动调低利率带动短率下滑，短票利率大致持稳

* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调人员亦称，今天市场资金很多、钱很好拿，部分大型银行已顺应市场资金状况进一步下调利率 ，有资金需求者也趁着利率下调之际多准备一些钱。 本地时间 17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.586 31.603 台湾加权股价指数<.TWII 9,341.97 9,354.53 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.300% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.360% 0.173-0.380% --两周拆款利率区间 0.180-0.180% 0.350-0.350% --三周拆款利率区间 0.190-0.430% 0.190-0.420% **短票利率大致持稳** 短票方面，票券商表示，市场资金仍相当充沛，利率大致持稳，惟周五起八家大型金融机构将提供春节换 新钞服务，资金可能会略变紧，今天甚至已有两家银行暂停提供资金买票。 〞钱很多，但利率没有动。〞一大型票券商交易员说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率同于上日，在0.33%，跨农历年的自保短票利率承作利率主 要在0.38%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.27-0.42%，成交量为63.14亿 台币；前日加权平均利率在0.358%，区间在0.28-0.43%，成交金额133.85亿台币。 而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.398%，利率区间在0.35-0.41%，成交量为37.5 9亿台币；前日加权平均利率在0.389%，区间在0.30-0.42%，成交金额64.36亿台币。 台湾央行周三发行780亿台币定存单，发行余额减33亿台币。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币，余日到期存单金额分别是：周四6,262.8亿、周五1,135 .5亿台币。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为305亿台币，累计超额准备为6,612亿台币、加计前期1%的 超额准备8,266亿台币。 **部分RP利率略下滑** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天有投信公司开始自RP市场抽走资金，但整体资金尚属 宽松，钱还不难找；但在利率方面，部分长天期利率微幅上调1基点，而短天期利率则往降1基点。 〞今天有感受到慢慢进入用钱高峰了，后天要换新钞了。〞一大型证券商交易员说；预计明天春节资金需 求就会发酵，春节前操作上还是谨慎一点。 另一大型证券商交易员亦称，今天已经感受到市场资金已较昨天略紧，银行资金需求效应已开始显现。 而在票券商方面，三位票券商交易员均指出，今天资金状况尚属平稳，但有寿险和投信公司陆续自RP市场 抽走资金，利率亦呈微幅波动。 〞今天我们把跨月利率都往下压，主要是试水温啦，市场的反应是：回钱(抽走资金)，去寻找比较高的标 的。〞一大票券商交易员说。 近期将发行的债券有：本周五(1/20)阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)将发行3 0年期美元计价债券， 金额为8.85亿美元；至于下周分别有23日财政部将发行五年期公债共250亿台币、凯基 商业银行发行30年期公司债，共2亿美元；24日财政部将发行91天期国库券，金额暂订300亿台币，以及中国输 出入银行发行金融债券，金额40亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32%，上日则在0.30-0.32%；而公司债附买回利率 则落在0.42%，上日在0.40-0.42%；另跨农历年后的公债主要成交0.33-0.34%，上日在0.30-0.33%；公司债则 落在0.44%，上日在0.40-0.44%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.23-0.24%，上日在0.23-0.25%， 且以0.23%居多；而跨农历年后公债参考利率在0.28-0.295%，上日为0.28-0.30%；至于公司债利率主要成交在 0.32-0.33%，上日在0.30-0.32%。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进/乔艳红)