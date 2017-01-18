投行观点：赛门铁克(Symantec)目标价从23美元上调至27，评级为持有--Jefferies

《全球重要经济事件一览表》--5月25日-6月1日
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
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维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/25 深 科锐国际 300662 4,500 6.55 22.97 中信建投 5/31 5/25 深 科蓝软件 300663 3,286 7.27 22.99 海通证券 5/31 *5/31 深 飞鹿股份 300665 不超1,900 10.13 22.95 德邦证券 6/2 6/1 沪 中马传动 732767 5,333 11.19 22.98 九州证券 6/5 6/1 沪 惠发股份 732536 3,000
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。