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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 19:27 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累

路透吉隆坡1月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，因马币走坚以，且有多项预估指称产量将增加。

马币兑美元上涨0.4%至4.4430，为逾一个月来最高。

指标4月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨3,150马币(709美元)。

成交量为44,012口。

一位来自吉隆坡的交易商表示，市场下跌主要是因为马币走强，还有产量稍有增加。

“产出将从2-3月起开始加快。我们预计中国农历新年后产量将攀升，价格将下跌，”他说。

近几个月供给下滑，因厄尔尼诺天气令产出下降。

马来西亚12月棕榈油产出环比下降6.4%至七个月低点。

不过行业人士预测今年第二、第三季产出将反弹，因厄尔尼诺现象将减弱。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二在吉隆坡的一次会议上表示，今年棕榈油产量预计较上年增长12%至1,940万吨。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，棕榈油或将测试阻力位3,169马币。

CBOT 3月豆油合约 上涨0.4%，大商所5月豆油期货 涨0.1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张明钧)
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