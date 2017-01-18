马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透吉隆坡1月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，因马币走坚以，且有多项预估指称产量将增加。
马币兑美元上涨0.4%至4.4430，为逾一个月来最高。
指标4月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨3,150马币(709美元)。
成交量为44,012口。
一位来自吉隆坡的交易商表示，市场下跌主要是因为马币走强，还有产量稍有增加。
“产出将从2-3月起开始加快。我们预计中国农历新年后产量将攀升，价格将下跌，”他说。
近几个月供给下滑，因厄尔尼诺天气令产出下降。
马来西亚12月棕榈油产出环比下降6.4%至七个月低点。
不过行业人士预测今年第二、第三季产出将反弹，因厄尔尼诺现象将减弱。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二在吉隆坡的一次会议上表示，今年棕榈油产量预计较上年增长12%至1,940万吨。
路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，棕榈油或将测试阻力位3,169马币。
CBOT 3月豆油合约 上涨0.4%，大商所5月豆油期货 涨0.1%。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为