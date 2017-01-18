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市场报道 | 2017年 1月 18日 星期三 20:22 BJT

欧洲已公布经济指标--2017/1/18

国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%)       较上年同期(%  
                                                                            )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第三季            +0.3  r           +0.3  r            +1.7  r
 英国             第三季            +0.6  f           +0.5  r            +2.2  f
 德国             第三季            +0.2  r-@         +0.4  r-@          +1.5  r-@
 法国             第三季            +0.2  f           -0.1  r              --  
 意大利           第三季             0.3  f            0.1  f            +0.9  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)       12月            +0.5  f          -0.1%  f            +1.1  f
 英国               12月            +0.5              +0.2               +1.6  
 德国               12月            +0.7  f           +0.1  f            +1.7  f
 法国(HICP)         12月            +0.3  f           持平  f            +0.8  f
 意大利(HICP)       12月            +0.4  f           -0.2  f            +0.5  f
                                                                               
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区             11月            +0.3              +0.8  r            +0.1  
 英国               12月            +0.1  u           +0.1  ur           +2.7  u
 德国               11月            +0.3              +0.7               +0.1  
 法国               11月            +0.8              +0.8               -0.2  
 意大利             11月            -0.1              -0.1  r            -0.3  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                     
 欧元区             11月             9.8               9.8  r                  
 英国             9-11月             4.8               4.9                     
 德国               12月             6.0  @            6.0  @                  
 法国             第三季            10.0               9.9  r                  
 意大利             11月            11.9  @           11.8  r                  
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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