欧洲已公布经济指标--2017/1/18

《全球重要经济事件一览表》--5月25日-6月1日
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 12月 +0.5 f -0.1% f +1.1 f 英国 12月 +0.5 +0.2 +1.6 德国 12月 +0.7 f +0.1 f +1.7 f 法国(HICP) 12月 +0.3 f 持平 f +0.8 f 意大利(HICP) 12月 +0.4 f -0.2 f +0.5 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 11月 +0.3 +0.8 r +0.1 英国 12月 +0.1 u +0.1 ur +2.7 u 德国 11月 +0.3 +0.7 +0.1 法国 11月 +0.8 +0.8 -0.2 意大利 11月 -0.1 -0.1 r -0.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 11月 9.8 9.8 r 英国 9-11月 4.8 4.9 德国 12月 6.0 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 11月 11.9 @ 11.8 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/25 深 科锐国际 300662 4,500 6.55 22.97 中信建投 5/31 5/25 深 科蓝软件 300663 3,286 7.27 22.99 海通证券 5/31 *5/31 深 飞鹿股份 300665 不超1,900 10.13 22.95 德邦证券 6/2 6/1 沪 中马传动 732767 5,333 11.19 22.98 九州证券 6/5 6/1 沪 惠发股份 732536 3,000
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。