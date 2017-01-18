国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透新加坡1月18日 - 亚洲高硫燃料油市场走跌两日后周三变动不大，全球供给的结构性吃紧令替代船货的成本上升。
尽管从西方和阿拉伯湾流向亚洲的套利船货在上升，但交易商表示市场预计将在目前的水平上来回拉锯，因再供给的成本相对较高。
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
行业消息人士称，380-cst燃料油2月/3月跨月价差周三最初下滑，但新加坡当地时间17:00时回升至周二收盘水准约每吨2美元。
市场消息人士称，在实货市场上，380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF较前一日下跌0.06美元，每吨较新加坡报价升水2.37美元。有三笔、总计6万吨燃料油在窗口中成交，成交价接近周二水平。
180-cst燃料油现货升水FO180-SIN-DIF也下跌，降至三个月低点每吨较新加坡报价升水0.34美元，比前一日下跌0.14美元。
沙特阿美和埃克森美孚(Exxon Mobil)组建的合资公司SAMREF正在标售8万吨2月15-19日在Yanbu装运的高硫燃料油，1月18日结案。
Fujairah石油工业区周三通过S&P Global Platts公布了第一个周度库存数据。
截至1月16日，该区域的重质馏分油和残渣油的库存总计为1,036万桶，大约相当于155万吨。
Fujairah石油工业区是中东地区最大的成品油商业库存区。
现货市场上有四笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
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