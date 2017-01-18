国际油市：API称上周美国原油库存减少504万桶，预估为减少34.2万桶

全球金市：金价持稳，因美联储公布会议记录后美元下跌
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。
路透纽约1月18日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 骤降，因炼厂削减产出，但汽油和馏分油库存上升。 API公布，在截至1月13日当周，美国原油库存减少504.2万桶，至4.7 9225亿桶，分析师预估为减少34.2万桶。库欣原油库存减少101.3万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量下降42.5万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加975.1万桶，路透调查显示，分析师预估 为增加202.3万桶。上周馏分油库存增加116.6万桶，分析师预估为增加16 .2万桶。 上周原油日进口量减少102.4万桶，至780.6万桶。(完)
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。
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