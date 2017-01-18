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货币新闻 | 2017年 1月 19日 星期四 05:41 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少504万桶，预估为减少34.2万桶

路透纽约1月18日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存
骤降，因炼厂削减产出，但汽油和馏分油库存上升。
    
    API公布，在截至1月13日当周，美国原油库存减少504.2万桶，至4.7
9225亿桶，分析师预估为减少34.2万桶。库欣原油库存减少101.3万桶。
    
    API数据显示，上周炼厂原油加工量下降42.5万桶/日。    
    
    API公布，上周汽油库存增加975.1万桶，路透调查显示，分析师预估
为增加202.3万桶。上周馏分油库存增加116.6万桶，分析师预估为增加16
.2万桶。
    
    上周原油日进口量减少102.4万桶，至780.6万桶。(完)
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