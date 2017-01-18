欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场

* 比利时发售60亿欧元10年期公债，推高公债收益率

* 意大利将为60亿欧元15年期公债定价

路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。

投资者倾向卖出所持欧元区公债，为吸纳新债留出空间，推动公债收益率上涨。对英国退欧的相关担忧有所缓和，进一步推高公债收益率。

“比利时的发债规模显示出，各国政府对未来利率上升情况的看法，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz说。“因此现在大规模发债是合情合理的。”

这次比利时透过银团发售公债，为有史以来最大规模。

意大利也将发售60亿美元15年期公债，已获得超过230亿欧元资金需求。

欧元区公债收益率普遍上涨3-4个基点。德国10年期公债 收益率上升3个基点至0.27%。意大利10年期公债 收益率升2个基点至1.92%。