欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场

《独家新闻》美国参院共和党领袖担心医保法案难通过，但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
* 比利时发售60亿欧元10年期公债，推高公债收益率
* 意大利将为60亿欧元15年期公债定价
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
投资者倾向卖出所持欧元区公债，为吸纳新债留出空间，推动公债收益率上涨。对英国退欧的相关担忧有所缓和，进一步推高公债收益率。
“比利时的发债规模显示出，各国政府对未来利率上升情况的看法，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Daniel Lenz说。“因此现在大规模发债是合情合理的。”
这次比利时透过银团发售公债，为有史以来最大规模。
意大利也将发售60亿美元15年期公债，已获得超过230亿欧元资金需求。
欧元区公债收益率普遍上涨3-4个基点。德国10年期公债 收益率上升3个基点至0.27%。意大利10年期公债 收益率升2个基点至1.92%。
德国两年期公债收益率上升2个基点，至负0.72%，远离2016年12月创下的纪录低点负0.836%。(完)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。