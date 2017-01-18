金属期市：期铜回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅

* LME铜库存进一步下跌

* 菲律宾取消四个矿业项目的许可

* LME期铝触及20个月高位

* 1-11月全球镍供应短缺6.36万吨－INSG

路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。

特朗普的讲话，重燃对他的保护主义政策将可能损害经济成长的忧虑。周五特朗普将宣誓就职美国总统。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收高0.3%，报5,769美元，周二下跌1.9%，为12月19日来最大单日跌幅。

“在昨日市场下跌后，(投资者的)紧张情绪主导市场，尽管中国买盘带动价格脱离日内低位，”Marex Spectron的Dee Perera表示。

美元 小幅上涨，令美元计价的金属对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

但美国数据显示12月工业产出创下两年来最大升幅，数据支持工业金属市场。

LME仓库铜库存再减少1,335吨，从12月中触及的峰值已下降了69,425吨，或20%，这也支持期铜价格。

投资者关注周五中国公布的GDP和工业生产数据。

巴克莱将今年全球铜需求增长预估从2%上调至3%，称在去年底前的供应干扰，推迟了几个主要矿场的供应，令供应不断收紧。

期铝 收涨2%，报1,834.50美元，为2015年5月来最高。

期镍 收涨0.2%，报每吨10,180美元，因国际镍业研究组织(INSG)称，全球镍市场去年1-11月供应短缺6.36万吨，2015年供应过剩8.86万吨。

菲律宾取消了另外四个矿业项目的环境许可，包括挪威Intex Resources 提议的25亿美元镍矿计划。

另外，菲律宾政府正评审该国41家矿场的环境许可，其结果将在1月31日公布。