纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升

全球金市：金价持稳，因美联储公布会议记录后美元下跌
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
期糖上升，受助于技术买盘。罗布斯塔咖啡徘徊在上日触及的四年半高位以下的水平。
3月纽约可可 收低2美元，或0.1%，报每吨2,233美元。3月伦敦可可 收涨7英镑，或0.4%，报每吨1,799英镑。交易商说，尽管英镑下跌拉低美元计价的美国可可市场，但支持伦敦可可市场。
可可价格基本上没有对科特迪瓦的动荡作出反应，该国的宪兵短暂关闭了阿比让港口入口，迫使包括可可出口商在内的企业暂停运作。
“投机者持有空头头寸，市场担心，一旦市场突破一些技术水准，投机者可能纷纷回补空头，”一美国交易商说，他解释，投机者采取了观望态度，在回补空头前，先看看港口会否重开。
在接近市场收盘时，阿比让的港口管理公司表示，该港口已恢复运作。
期糖尾盘上涨，交易商直指因技术性买盘。
3月原糖期货 收高0.25美分，或1.2%，报每磅20.98美分，略低于盘中高位21美分。3月白糖期货 收高4.10美元，或0.8%，报每吨542.50美元。
3月罗布斯塔咖啡 收高7美元，或0.3%，报每吨2,245美元，但保持在上日触及的四年半高位下方。
3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.7美分，或0.5%，报每磅1.492美元，延续上周触及六周高位后回落走势。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。
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