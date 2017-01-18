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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 05:34 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因美联储主席叶伦称逐步升息合理

* 美联储主席叶伦称逐步升息合理
    * 12月美国消费者物价上升
    * 12月工业生产录得两年来最大升幅

    路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会
(美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日
内高位。
        
    叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升
，联储逐步升息是“合理的”。 
        
    “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意
外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧
金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发
表的讲话中表示。
    
    近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。
        
    “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn
adiy Goldberg说。
    
    “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升
即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美联储不希望市场感
到意外，”Goldberg说。
    指标10年期公债 价格下挫24/32，收益率从周二尾盘的2.
33%上升至2.41%。
    
    公债价格稍早下跌，此前数据显示，12月美国消费者物价上升，因汽
油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅。 
    
    周三发布的其它数据显示，工业生产录得两年来最大升幅。通胀上升
和经济增长加速，如果能够持续下去，可能促使美国联邦储备理事会(FED
/美联储)以比当前预想的更快步伐升息。
    
    在周三美国数据公布前，公债价格已下跌，分析师表示，可能受调整
头寸推动，不是受到某个消息影响。
        
    叶伦周四将再度就美国经济和货币政策发表讲话。
    
    财政部周四将标售130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，将能反映
市场对美国通胀不断上升的担忧程度。特朗普将在周五宣誓就任美国总统
。
    
    -----------------------2033 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-02/32  (-04/32)     1.213
    五年期公债      100-12/32  (-14/32)     1.918
    10年期公债     96-13/32   (-24/32)     2.413
    30年期公债   　97-20/32 (-1-12/32)     2.997(完)
    
　　
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