美国债市：公债收益率上涨，因美联储主席叶伦称逐步升息合理

港报社评：西方评级不符国情，危机言过其实--经济日报5月25日
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美联储不希望市场感 到意外，”Goldberg说。 指标10年期公债 价格下挫24/32，收益率从周二尾盘的2. 33%上升至2.41%。 公债价格稍早下跌，此前数据显示，12月美国消费者物价上升，因汽 油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅。 周三发布的其它数据显示，工业生产录得两年来最大升幅。通胀上升 和经济增长加速，如果能够持续下去，可能促使美国联邦储备理事会(FED /美联储)以比当前预想的更快步伐升息。 在周三美国数据公布前，公债价格已下跌，分析师表示，可能受调整 头寸推动，不是受到某个消息影响。 叶伦周四将再度就美国经济和货币政策发表讲话。 财政部周四将标售130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，将能反映 市场对美国通胀不断上升的担忧程度。特朗普将在周五宣誓就任美国总统 。 -----------------------2033 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 (-04/32) 1.213 五年期公债 100-12/32 (-14/32) 1.918 10年期公债 96-13/32 (-24/32) 2.413 30年期公债 97-20/32 (-1-12/32) 2.997(完)
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。