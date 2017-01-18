美国债市：公债收益率上涨，因美联储主席叶伦称逐步升息合理

* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美联储不希望市场感 到意外，”Goldberg说。 指标10年期公债 价格下挫24/32，收益率从周二尾盘的2. 33%上升至2.41%。 公债价格稍早下跌，此前数据显示，12月美国消费者物价上升，因汽 油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅。 周三发布的其它数据显示，工业生产录得两年来最大升幅。通胀上升 和经济增长加速，如果能够持续下去，可能促使美国联邦储备理事会(FED /美联储)以比当前预想的更快步伐升息。 在周三美国数据公布前，公债价格已下跌，分析师表示，可能受调整 头寸推动，不是受到某个消息影响。 叶伦周四将再度就美国经济和货币政策发表讲话。 财政部周四将标售130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，将能反映 市场对美国通胀不断上升的担忧程度。特朗普将在周五宣誓就任美国总统 。 -----------------------2033 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 (-04/32) 1.213 五年期公债 100-12/32 (-14/32) 1.918 10年期公债 96-13/32 (-24/32) 2.413 30年期公债 97-20/32 (-1-12/32) 2.997(完)