日韩经济指标预测--1月19日-1月26日****

港报社评：西方评级不符国情，危机言过其实--经济日报5月25日
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 顺差1,525 出口(较上年同期) 12月 -- -0.4% 进口(较上年同期) 12月 -- -8.8% 1月25日(三) 2100 韩国制造业景气判断指数 2月 -- 73 1月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- -0.4% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -- -0.6% 东京地区整体CPI -- 持平 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。