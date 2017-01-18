《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月18日

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.00 -0.12 -0.12 1322022 京东 27.16 -0.05 -0.18 5974193 新浪 67.98 +1.11 +1.66 497638 搜狐 39.70 +0.71 +1.82 313219 网易 235.78 -7.30 -3.00 1207557 百度 176.54 -0.42 -0.24 2001947 台湾 台湾积体电路 29.49 -0.13 -0.44 1687230 联电 1.86 +0.01 +0.54 110225 日月光 5.39 -0.05 -0.92 87788 硅品精密 7.44 -0.04 -0.53 84587 和信超媒体 2.92 -0.08 -2.67 4657 友达 4.07 +0.03 +0.74 163003 中华电信 31.81 -0.63 -1.94 82373 台湾国际航电 47.76 -0.18 -0.38 754161 香港 中国移动 55.54 +0.27 +0.49 138109 中国联通 11.40 -0.03 -0.26 80094 中国电信 47.98 +0.04 +0.08 13932 中芯国际 7.05 -0.04 -0.56 186562 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。