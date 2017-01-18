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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 06:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.00    -0.12    -0.12   1322022
    京东                27.16    -0.05    -0.18   5974193
    新浪              67.98    +1.11    +1.66    497638
    搜狐              39.70    +0.71    +1.82    313219
    网易             235.78    -7.30    -3.00   1207557
    百度             176.54    -0.42    -0.24   2001947
    
    台湾
    台湾积体电路       29.49    -0.13    -0.44   1687230
    联电                1.86    +0.01    +0.54    110225
    日月光              5.39    -0.05    -0.92     87788
    硅品精密           7.44    -0.04    -0.53     84587
    和信超媒体         2.92    -0.08    -2.67      4657
    友达                4.07    +0.03    +0.74    163003
    中华电信           31.81    -0.63    -1.94     82373
    台湾国际航电      47.76    -0.18    -0.38    754161
    
    香港
    中国移动           55.54    +0.27    +0.49    138109
    中国联通           11.40    -0.03    -0.26     80094
    中国电信           47.98    +0.04    +0.08     13932
    中芯国际            7.05    -0.04    -0.56    186562
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00         0
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)
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