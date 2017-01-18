加拿大股市：受Cameco暴跌拖累收低，能源股因油价下滑而承压

路透多伦多1月18日 - 加拿大主要股指周三下跌，能源股因油价下滑而承压，铀生产商Cameco 因前景偏空导致股价暴跌。

Cameco预计2016年调整后获利将远低于分析师预估，并称将于2017年对其三家铀矿裁员120名；公司股价随即大跌16.9%至14.39加元。

加拿大央行表示，若该国所面临的风险成为现实，则仍有可能降息；该行并警告，若美国新任总统特朗普推行保护主义政策，将造成相当严重的后果。

多伦多证交所综合股指 收跌43.51点，或0.28%，报15,397.85点。

加拿大大型油气生产商股价承压，主因油价跌至一周来最低。美元走高，及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振，打压油价下跌。