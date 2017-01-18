《美国重要政经日程》-1月19日

港报财经评论：拥抱蓝筹股，中电靠得住--经济日报5月25日
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部发布一周初请失业金人数
1330 - 商务部公布12月房屋开工数据
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - EIA公布一周石油库存及产出数据(周一适逢马丁路德金纪念日，由周三推迟至周四发布)
1600 - 财政部宣布标售三个月和六个月期国库券；两年期浮动利率债券；以及两年期、五年期与七年期公债
1800 - 财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS)
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。