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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 07:31 BJT

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览

路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.34%，报897.89点。

中国股市：沪综指连二日反弹收升，投资者参与意愿不强缩量震荡为主

中国汇市：人民币续大幅收升成交缩量，境内钱紧大量自营盘结汇止损

香港股市：恒指收涨1.1%至两个半月高位，升破重要关口

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.32%，报64,149.575点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2183/90，上日收报3.2117/24。

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南非股市：收高，零售商受业绩强劲推动上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.15%，报46,113.55点；大盘综合指数 收盘上涨0.22%，报52,933.28点。

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升

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印度股市：收涨，受财报季乐观开局推动。BSE指数 收盘上涨0.08%，报27,257.64点；NSE指数 收盘上涨0.23%，报8,417点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.08，上日收报67.95。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.42%，报1,151.65点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.21%，报599.7点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.25%，报59.56；卢布兑欧元 升值0.44%，报63.2975。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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