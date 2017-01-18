金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.34%，报897.89点。
中国股市：沪综指连二日反弹收升，投资者参与意愿不强缩量震荡为主
中国汇市：人民币续大幅收升成交缩量，境内钱紧大量自营盘结汇止损
香港股市：恒指收涨1.1%至两个半月高位，升破重要关口
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.32%，报64,149.575点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2183/90，上日收报3.2117/24。
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南非股市：收高，零售商受业绩强劲推动上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.15%，报46,113.55点；大盘综合指数 收盘上涨0.22%，报52,933.28点。
南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
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印度股市：收涨，受财报季乐观开局推动。BSE指数 收盘上涨0.08%，报27,257.64点；NSE指数 收盘上涨0.23%，报8,417点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.08，上日收报67.95。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.42%，报1,151.65点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.21%，报599.7点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.25%，报59.56；卢布兑欧元 升值0.44%，报63.2975。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。