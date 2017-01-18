欧洲经济指标预测--1月19日-1月26日****

港报财经评论：拥抱蓝筹股，中电靠得住--经济日报5月25日
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 651 1245 欧洲央行再融资利率 1月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +7.2% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +0.5% (较上年同期) +7.6% +6.6% 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据 1月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5 服务业PMI -- 52.9 综合PMI -- 53.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 55.6 服务业PMI -- 54.3 综合PMI -- 55.2 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.9 服务业PMI -- 53.7 综合PMI -- 54.4 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 -- 122.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 135.25 1月24-30日 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.2% 1月24-31日 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.2% 1月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 12月 -- 正1.43 0745 法国企业景气指数 1月 -- 106 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 -- 111.0 现况指数 -- 116.6 预期指数 -- 105.6 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.9% (未经季节调整，较上年同期) -- -3.2% 工业销售(经季节调整，较前月) 11月 -- +0.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.9% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差39.7 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 正12.9 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 零 1月26日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差36.36 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- +1.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 -- 40.659 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 正35 -- 德国GfK消费者信心指数 2月 -- 9.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 李爽)
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。