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市场报道 | 2017年 1月 19日 星期四 07:44 BJT

****欧洲经济指标预测--1月19日-1月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
      
    1月16日当周
     
    1月19日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            12月        正30       正30
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 12月          --      +0.1%
                        (较上年同期)                               --      -0.6%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            11月          --    盈余328
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余284
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --        651
    1245 欧洲央行再融资利率                           1月       0.00%      0.00%
               存款利率                                       负0.40%    负0.40%
    
    1月20日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月      +0.4%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +1.0%      +0.1%
    0930 英国零售销售(较前月)                         12月      -0.1%      +0.2%
                 (较上年同期)                                   +7.2%      +5.9%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.3%      +0.5%
                           (较上年同期)                         +7.6%      +6.6%
      
    
    1月23日当周
    
    1月23日(一)
    暂无重要经济数据
    
    1月24日(二)
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    1月初值           --       53.5
                   服务业PMI                                      --       52.9
                   综合PMI                                        --       53.4
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    1月初值           --       55.6
                   服务业PMI                                      --       54.3
                   综合PMI                                        --       55.2
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)  1月初值           --       54.9
                     服务业PMI                                    --       53.7
                     综合PMI                                      --       54.4
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)          12月           --     122.10
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --     135.25
    
    1月24-30日
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季初值           --      +0.6%
                              (较上年同期)                        --      +2.2%
    1月24-31日
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季初值           --      +0.2%
    
    1月25日(三)
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                 12月           --     正1.43
    0745 法国企业景气指数                           1月           --        106
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                    1月           --      111.0
                    现况指数                                      --      116.6
                    预期指数                                      --      105.6
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)        11月           --      +0.9%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      -3.2%
               工业销售(经季节调整，较前月)        11月           --      +0.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --      -0.9%
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月           --   顺差39.7
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                      1月           --     正12.9
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            1月           --         零
    
    1月26日(四)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      12月           --  顺差36.36
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)          11月           --      +1.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --      -0.2%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月         --     40.659 
   
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值              1月           --       正35
     --  德国GfK消费者信心指数                      2月           --        9.9

    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 汪红英；审校 李爽)
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