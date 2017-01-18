美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 1月7日当周 207.3 208.7 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 15.8 21.5 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +1.0% -0.8% 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.4% 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 -- +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业PMI 1月初值 54.0 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 556 561 成屋销售(较前月) -0.5% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8 1月25日(三) 暂无重要经济指标。 1月26日(四) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差653.0 趸售(批发)库存(较前月) -- +1.0% 1330 美国全国活动指数 12月 -- 负0.27 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.1 服务业PMI -- 53.9 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.2% 持平 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 59.0 59.2 新屋销售(较前月) -0.3% +5.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 1月 -- 正24 综合指数 -- 正11 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)