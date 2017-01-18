版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 19日 星期四 07:39 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    1月16日当周   

    1月19日(四)    
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       12月      122.5        121.2
             建筑许可(较前月)                                     --         -3.8%
             房屋开工年率(万户)                                 120.0        109.0
             房屋开工(较前月)                                     --        -18.7%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           1月14日当周      25.4         24.7
                 四周均值(万人)                                   --         25.65
                 续请失业金人数(万人)            1月7日当周     207.3        208.7
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数                1月       15.8         21.5
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     11月      +1.0%        -0.8%
    
    1月20日(五)
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月       持平        -0.4%
                                  (较上年同期)                  +1.7%        +1.2%
               央行核心CPI(较前月)                              -0.2%        -0.5%
                          (较上年同期)                          +1.7%        +1.5%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       11月      +0.5%        +1.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.2%        +1.4%
    
    1月23日当周
    
    1月23日(一)
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                 11月        --         +1.1%
    
    1月24日(二)
    1445 美国Markit制造业PMI                        1月初值      54.0         54.3
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       12月        556          561
             成屋销售(较前月)                                   -0.5%        +0.7%
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  1月        --           正8
    
    1月25日(三)
    暂无重要经济指标。
    
    1月26日(四)
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   12月初值      --     逆差653.0
             趸售(批发)库存(较前月)                               --         +1.0%   
    1330 美国全国活动指数                             12月        --        负0.27
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           1月初值      --          54.1
                   服务业PMI                                      --          53.9
    1500 美国领先指标(较前月)                         12月      +0.2%         持平
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       12月       59.0         59.2
             新屋销售(较前月)                                   -0.3%        +5.2%
    1600 美国堪萨斯联储制造业指数                      1月        --          正24
                       综合指数                                   --          正11
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖；审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐