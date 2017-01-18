美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****

港报财经评论：拥抱蓝筹股，中电靠得住--经济日报5月25日
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 1月7日当周 207.3 208.7 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 15.8 21.5 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +1.0% -0.8% 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.4% 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 -- +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业PMI 1月初值 54.0 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 556 561 成屋销售(较前月) -0.5% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8 1月25日(三) 暂无重要经济指标。 1月26日(四) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 逆差653.0 趸售(批发)库存(较前月) -- +1.0% 1330 美国全国活动指数 12月 -- 负0.27 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.1 服务业PMI -- 53.9 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.2% 持平 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 59.0 59.2 新屋销售(较前月) -0.3% +5.2% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 1月 -- 正24 综合指数 -- 正11 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。