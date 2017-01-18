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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 07:36 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月19日

* 头版头条:

--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。

* 其他:

--中国证券登记结算有限公司发布的统计月报显示，社保基金在2016年12月分别新开上海A股账户3个，新开深圳A股账户3个，这是社保基金自2015年7月以来首次增开A股账户。

--国务院总理李克强表示，各地区各部门要既善应变化，又善解难题，抓紧做好一季度重点工作，推动已确定的政策尽快落地，为完成全年目标任务“垒好桩基”。

--上海市国资委、财政局等联合印发上海市地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案。方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点。

--高和资本与江苏银行 日前宣布发起设立国内首支商业地产ABS基金，基金规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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