新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。

标普全球评级信用分析师廖强表示：“考虑到2017年中国GDP增速预计还将高于6%，并且信贷债务人结构改变会缓解资产质量压力，因此2017年中国可能会再一次避免银行业危机的爆发。但是，目前的发展轨迹不可持续。”

中国信贷增速已经连续数年超过了其经济增速，这一势头正逐渐消耗中国银行业曾经充裕的融资基础。尽管总体存款水平仍然高于信贷余额，但是银行业的融资和流动性缓冲空间正在收窄。

2016年，随着风险较高的企业新增贷款发放放缓，国内银行加快了向公共产业和居民的信贷发放步伐。这种债务结构的改变控制了不良贷款占总体信贷的比重。然而，总体经济杠杆还在继续上升，这降低了融资缓冲空间，同时使银行更易遭受尾部风险的冲击。

廖强表示：“无论危机爆发与否，我们维持并再次强调我们对中国银行业信用状况的负面展望。”

廖强补充说：“国内银行信用状况面临的尾部风险包括，与中国人民币汇率相关的政策风险、影子银行、地方政府债务和企业债务违约、地产市场调整以及外部冲击等问题。”

而银行业内部各银行的信用质量也存在巨大差异。

廖强说：“我们认为，民众对国内小型银行机构的信心要远低于其对大型银行和全国性银行的信心。小型银行能否抵御存款挤兑等压力事件，现在仍不明确。”

廖强补充说：“鉴于国内许多小型银行仍在激进扩张信贷规模，并可能缺乏成熟的风险管理能力，因此一旦市场状况急转直下，很可能会令它们猝不及防，难以招架。”