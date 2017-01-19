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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:00 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者扩大买超海外债券

路透东京1月19日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月14日止当周外资继续买超日股 
。

    外资在1月14日止当周在日本股市买超2,465亿日圆，前一周为买超3,468亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券3,321亿日圆，前一周为买超2,079亿日圆。

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市       货币市场
     1月8日-1月14日     +246.5        +517.0        -79.8 
     1月1日-1月 7日     +346.8        +624.1r    +3,879.4 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市          债市       货币市场
     1月8日-1月14日      +49.8        +332.1        +67.4 
     1月1日-1月 7日     +234.2        +207.9r       +10.6 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
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    (完)
    
  
 (编译 张若琪 审校 龚芳)
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