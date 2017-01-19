表格：外资上周继续买超日股，日本投资者扩大买超海外债券

路透东京1月19日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月14日止当周外资继续买超日股 。 外资在1月14日止当周在日本股市买超2,465亿日圆，前一周为买超3,468亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券3,321亿日圆，前一周为买超2,079亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月8日-1月14日 +246.5 +517.0 -79.8 1月1日-1月 7日 +346.8 +624.1r +3,879.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月8日-1月14日 +49.8 +332.1 +67.4 1月1日-1月 7日 +234.2 +207.9r +10.6 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： here (完) (编译 张若琪 审校 龚芳)