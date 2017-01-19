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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:22 BJT

日本个股：高田股票将暂时停牌--日本交易所集团

路透东京1月19日 - 东京证交所运营商日本交易所集团(JPX)表示，高田 股票周四将停牌，等待发出进一步通知。

之前有媒体报导，JPX称高田两名潜在资助者要求法院调解的复兴计划。(完) (编译 王颖；审校　戴素萍)
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