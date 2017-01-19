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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:29 BJT

《全球汇市》美元持坚，之前曾因叶伦暗示加速升息而反弹

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0629  1.0630  -0.01  +1.10  1.0513
    美元/日圆            114.63  114.65  -0.02  -1.92  116.87
    欧元/日圆         121.88  121.85  +0.02  -1.02  123.14
    美元/瑞郎            1.0069  1.0070  -0.01  -1.07  1.0178
    英镑/美元            1.2261  1.2257  +0.03  -0.61  1.2336
    美元/加元            1.3259  1.3269  -0.08  -1.27  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8375  6.8380  -0.01  -1.94  6.9726
    澳元/美元            0.7512  0.7505  +0.09  +4.12  0.7215
    新西兰元/美元        0.7133  0.7118  +0.21  +2.77  0.6941
    澳元/日圆         86.140  86.010  +0.15  +2.16  84.320
    新西兰元/日圆     81.780  81.610  +0.21  +0.75  81.170
    英镑/日圆         140.58  140.49  +0.06  -2.39  144.02
    澳元/新西兰元     1.0531  1.0530  +0.01  +1.43  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/孙国玉/王颖/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚/李婷仪/龚芳)
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