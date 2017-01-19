《香港报摘》--信报1月19日

**头版头条**

--行政长官梁振英发表任内最后一份、也是篇幅最长的《施政报告》，触及房屋、退休保障、强积金对冲和西九文化区等瞩目议题。

**其他**

--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。

--六福集团 公布截至去年底财年第三季度同店销售按年跌幅由第二季的下跌37%，收窄至10%。

--超威动力 宣布其间接全资附属公司超威绿钠与美国通用电气公司（GE） 成立合资经营企业，GE将向合营公司授予专利及技术，合作生产、研发及销售钠盐电池。（完）

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