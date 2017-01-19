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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7557港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点
。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            128.250  0.09     16473     9.947         -0.93
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.220   -1.41    27935     3.481         -0.55
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.540   0.49     138109    86.150        -0.35
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.050   2.70     289701    21.794        0.90
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            80.600   -0.38    21317     6.251         -1.09
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            78.980   -0.35    18367     6.125         -0.72
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.910   1.77     3071440   65.008        0.48
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.980   0.08     13932     3.721         0.03
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.400   -0.26    80094     8.841         -0.99
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.200    0.42     3255      5.584         -1.17
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.540   0.45     32200     5.146         -0.27
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.370   1.32     2224      4.401         -0.44
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            24.130   -0.45    1202      3.743         -0.19
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            7.050    -0.56    186562    1.094         -89.95
           >                                                             
 
    （完）
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