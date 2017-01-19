《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低22.05，或0.11%，报19,804.72点 。因投资人等待特朗普履行竞选时的承诺。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.250 0.09 16473 9.947 -0.93 > 中国铝业 <2600.HK 11.220 -1.41 27935 3.481 -0.55 > 中国移动 <0941.HK 55.540 0.49 138109 86.150 -0.35 > 中国人寿 <2628.HK 14.050 2.70 289701 21.794 0.90 > 中石油 <0857.HK 80.600 -0.38 21317 6.251 -1.09 > 中石化 <0386.HK 78.980 -0.35 18367 6.125 -0.72 > 汇丰控股 <0005.HK 41.910 1.77 3071440 65.008 0.48 > 中电信 <0728.HK 47.980 0.08 13932 3.721 0.03 > 中国联通 <0762.HK 11.400 -0.26 80094 8.841 -0.99 > 兖州煤业 <1171.HK 7.200 0.42 3255 5.584 -1.17 > 华能国际 <0902.HK 26.540 0.45 32200 5.146 -0.27 > 南方航空 <1055.HK 28.370 1.32 2224 4.401 -0.44 > 东方航空 <0670.HK 24.130 -0.45 1202 3.743 -0.19 > 中芯国际 <0981.HK 7.050 -0.56 186562 1.094 -89.95 > （完）
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017