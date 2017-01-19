《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
*工商时报：
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。
--副总统陈建仁表示，蔡英文总统交代年金改革不要影响到特定薪资以下族群，目前研拟2.5万或3.2万台币两方案，超过标准以上18%优惠存款就会调整，以两年一期，分别调降为9%、6%、3%，六年后归零，预计7月端出修法草案。
*经济日报：
--环保署环评大会通过攸关台积电 5奈米先进制程布局的南科环境差异影响评估案。台积电表示，此案通过让台积5奈米制程基地有着落，最快将在今年动工，目标在2020年量产。
--国际美元资金吃紧，美元拆款利率惊惊涨，台湾银行、土地银行、合作金库脑筋动得快，纷纷祭出美元高利定存专案，抢食拆款商机。台银过去推出的外币定存专案多以人民币为主，近日罕见推出美元高利定存，民众解约新台币定存转存美元，利率最高1.6%，还有机会利差、汇差两头赚。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017