《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日

*工商时报：

--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。

--副总统陈建仁表示，蔡英文总统交代年金改革不要影响到特定薪资以下族群，目前研拟2.5万或3.2万台币两方案，超过标准以上18%优惠存款就会调整，以两年一期，分别调降为9%、6%、3%，六年后归零，预计7月端出修法草案。

*经济日报：

--环保署环评大会通过攸关台积电 5奈米先进制程布局的南科环境差异影响评估案。台积电表示，此案通过让台积5奈米制程基地有着落，最快将在今年动工，目标在2020年量产。

--国际美元资金吃紧，美元拆款利率惊惊涨，台湾银行、土地银行、合作金库脑筋动得快，纷纷祭出美元高利定存专案，抢食拆款商机。台银过去推出的外币定存专案多以人民币为主，近日罕见推出美元高利定存，民众解约新台币定存转存美元，利率最高1.6%，还有机会利差、汇差两头赚。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。