《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日

**上海证券报**

--据记者了解，今年中国财政赤字率预计依然保持在3%左右，但地方债总体规模将适度扩大。

--停牌筹划控股权转让的英力特接到控股股东通知，经专家组评审，确定宁夏天元锰业有限公司为拟受让方，受让方是全球的电解金属锰生产企业。

**证券时报**

--国海证券 公告称，第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与伪造公司印章私签债券交易协议事件相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，广西投资集团计划自公司股票复牌之日起的6个月内，在二级市场增持国海证券不超过2%股份。

**21世纪经济报 道**

--中兴通讯 副总裁、中兴新能源汽车总经理冯海洲介绍，目前中兴通讯已全面布局动力电池、无线充电、车联网、汽车电子、新能源客车等新能源汽车业务。新能源汽车被中兴通讯视为继手机之后重要的移动终端，可以创造千亿元产值。

**金融时报**

--华融资产管理公司出资3亿元人民币设立的华融瑞通股权投资管理公司周三挂牌成立，上华参与实施市场化债转股工作的战略性平台机构。

--社科院联合腾讯理财通等发布国内首份《国人工资报告》显示，2013年至2016年，中国互联网理财指数增长超四倍，互联网理财规模由3,853亿元增至2.6万亿元。报告预计，至2020年，中国的互联网理财规模或达16.74万亿元。(完)