《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
**上海证券报**
--据记者了解，今年中国财政赤字率预计依然保持在3%左右，但地方债总体规模将适度扩大。
--停牌筹划控股权转让的英力特接到控股股东通知，经专家组评审，确定宁夏天元锰业有限公司为拟受让方，受让方是全球的电解金属锰生产企业。
**证券时报**
--国海证券 公告称，第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与伪造公司印章私签债券交易协议事件相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，广西投资集团计划自公司股票复牌之日起的6个月内，在二级市场增持国海证券不超过2%股份。
**21世纪经济报 道**
--中兴通讯 副总裁、中兴新能源汽车总经理冯海洲介绍，目前中兴通讯已全面布局动力电池、无线充电、车联网、汽车电子、新能源客车等新能源汽车业务。新能源汽车被中兴通讯视为继手机之后重要的移动终端，可以创造千亿元产值。
**金融时报**
--华融资产管理公司出资3亿元人民币设立的华融瑞通股权投资管理公司周三挂牌成立，上华参与实施市场化债转股工作的战略性平台机构。
--社科院联合腾讯理财通等发布国内首份《国人工资报告》显示，2013年至2016年，中国互联网理财指数增长超四倍，互联网理财规模由3,853亿元增至2.6万亿元。报告预计，至2020年，中国的互联网理财规模或达16.74万亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017