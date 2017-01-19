《香港重要政经日程》--1月19日-2月3日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
================== 今日重要政经消息=================
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
*12:00 港交所 行政总裁李小加主持传媒午餐会。
13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。
*14:30 星展2017年上半年投资市场展望记者会。
14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。
17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
1月23日（周一）
公布12月份消费物价指数。
09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。
10:00 至卓国际 股东特别大会。
10:00 新华滙金融 股东特别大会。
11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。
15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
1月24日（周二）
合和实业 公布中期业绩。
合和公路基建 公布中期业绩。
1月25日（周三）
维达国际 公布全年业绩。
11:00 珠江钢管 股东特别大会。
1月26日（周四）
公布12月份进出口数据。
电能实业 董事会考虑派发特别中期股息。
恒隆地产 公布全年业绩。
恒隆集团 公布全年业绩。
1月27日（周五）
公布12月份M-3货币供应数字。
公布12月份外汇基金总资产。
公布12月底人民币存款结余。
10:00 金川国际 股东特别大会。
1月30日（周一）
农历年初三公众假期。
1月31日（周二）
农历年初四公众假期。
2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017