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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:32 BJT

韩国经济：企划财政部次官称首季经济成长若放缓，或草拟追加预算

路透首尔1月19日 - 韩国企划财政部次官崔相穆表示，第一季经济增长若大幅放缓，政府可能考虑草拟追加预算。

“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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