更正-《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日

(更正：因英文原文有误，美联储主席叶伦在斯坦福大学讲话的时间应为“1月20日0100GMT”，非“1月19日0100GMT”) (除特别说明外，均为GMT时间)

1月19日(四)

--中国国家发改委召开新闻发布会，介绍国家发改委2016年改革工作进展情况，并答记者问(0130)。

--中国国新办举行新闻发布会，国家外管局新闻发言人王春英介绍2016年外汇收支数据有关情况，并答记者问。(0200)

--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)

达沃斯--2017年世界经济论坛年会(至1月20日)。

雅加达--印尼央行举行宣布利率决议。

伦敦--英国央行保险监管执行理事David Rule发表演讲(1230)。

法兰克福--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1330)。

美国费尔菲尔德--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在索拉诺经济发展企业年度午餐会议上讲话(2045)。

达沃斯--南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)参加世界经济论坛达沃斯峰会的一个小组讨论(1800)。

湖北宜昌--国家卫计委召开媒体沟通会，介绍宜昌医改工作总体进展情况并和媒体进行沟通。(0100)

1月20日(五)

斯坦福--美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话(0100)。

达沃斯--欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛2017年年会。

华盛顿--美国当选总统特朗普宣誓就任。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在湾区评议会(The Bay Area Council)第10届年度经济预测活动上致闭幕辞(1800)。

东京--日本央行副总裁中曾宏将参加日本国际银行家协会会议。

美国桑莫塞--费城联邦储备银行总裁哈克在纽泽西银行家协会就经济前景发言(1400)。

--中国农业部举行新闻发布会，农业部副部长于康震等向媒体介绍海洋渔业资源管理制度改革有关情况，并答记者问。

1月23日(一)

暂无重要经济事件。

1月24日(二)

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群。

1月25日(三)

德国威斯巴登--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国央行总裁卡尼在20国集团(G20)一项会议上发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加Sida的“Development Talks”，讨论央行在经济发展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。

1月26日(四)

惠灵顿--新西兰央行举办一场房市与宏观审慎政策的研讨会(至1月27日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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