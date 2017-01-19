日本个股：东芝因合资企业垄断受罚一事上诉欧盟法院，但遭驳回

路透布鲁塞尔1月18日 - 日本消费电子集团东芝 周三上诉失败。欧盟五年前对东芝与Panasonic 的合资公司MTPD开出罚单，东芝提出上诉。但欧洲最高法院称，东芝对MTPD的决策存在影响，因此须承担连带责任。

2012年欧盟执委会向七家阴极射线管生产企业开出总计14.7亿欧元的罚单，称这些企业10年来一直操纵市场价格并限制产量。MTPD也是其中之一。

东芝随后向位于卢森堡的欧盟普通法院(General Court)提起抗辩，后者将MTPD的罚金由8,670万欧元降至8,280万。

东芝后来又上诉至欧盟法院(Court of Justice, ECJ)，称自己无法控制MTPD的决策，因此不能承担连带责任。

欧盟法院周三驳回了这项上诉。(完)