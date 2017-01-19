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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆选择权到期，暂时限制波动区间

0036GMT

* 今日大量选择权到期，将限制美元/日圆波动区间

* 行权价在113.90-114.50之间总计有18.8亿美元选择权今日到期

* 另外115.00有8.85亿美元，115.50-60处有5.26亿美元

* 亚洲早盘目前为止在114.47-85区间交投，区间已定？

* 美元/日圆下档可能受到112.50处的选择权障碍支撑

(完)

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(编译 张涛；审校 王兴亚)
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